आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Waqt ke sath
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

वक्त के साथ

Moon

Moon

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            धुआँ है ज़िंदगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मिटने का नाम नहीं लेती,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल बदलती रहती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर कभी ठहरती नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मन कुछ पाने को बेचैन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी मिला हुआ भी कम लगता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी सपनों की ऊँची उड़ान,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो कभी हकीकत का गम लगता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी खुशी है, कभी उदासी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी हँसी, कभी आँखों में नमी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अपने भी दूर लगते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी अजनबी बन जाते हैं हम ही।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त हर पल कुछ कहता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर हम सुन नहीं पाते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो सामने होता है हमारे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे छोड़कर कल में खो जाते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कल क्या होगा—किसे पता?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज भी तो पूरा अपना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर क्यों आने वाले कल की चिंता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब बीता हुआ लौटता नहीं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय के साथ शरीर बदलता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन भी बहुत कुछ सीखता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर अनुभव जीवन की राह में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक नया अध्याय लिखता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ सपने पूरे हो जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ अधूरे रह जाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रिश्ते साथ निभाते हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ रास्ते में छूट जाते हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मगर ज़िंदगी रुकती नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वक्त कभी पीछे मुड़ता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गिरकर फिर उठना ही जीवन है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हारकर भी मन टूटता नहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो पल आज हमारे पास है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसे यूँ ही व्यर्थ न जाने दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बीते कल को जाने दें पीछे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आज को खुलकर जीने दें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने वर्तमान को सँवारेंगे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो भविष्य खुद सँवर जाएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेहनत से बोया हुआ सपना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन सच बनकर आएगा।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए वक्त की कद्र करो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल को पहचानो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ज़िंदगी बहुत छोटी है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसे यूँ ही न गँवाओ तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्योंकि वक्त लौटकर नहीं आता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो करना है, आज ही कर लो—
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर सुबह रोज़ नहीं खिलती।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 - सन्तोष कुमावत
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
एक घंटा पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree