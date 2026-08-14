ऐसे में गर तुम आ जाते

ऐसे में गर तुम आ जाते



पुष्पांजलि दे नमन करें हम

नयन सिक्त कर ये कहें हम

धरा भरा पर खाली है मन

ऐसे में गर तुम आ जाते



अहमदाबाद प्लेन हादसा

एक आतंकी साजिश

माँ भारती की बड़ी व्यथा

ऐसे में गर तुम आ जाते



बारामती प्लेन हादसा में

गुजर गये पूर्व मुख्यमंत्री एक

क्षति हुई महाराष्ट्र की

ऐसे में गर तुम आ जाते





कई कई टर्नल युक्त सड़कें

बनी पर्वत की ऊंचाइयों पर

मेट्रो का भी विस्तार हुआ

ऐसे में गर तुम आ जाते





राम मंदिर का भव्य ध्वजा रोहण जहाँ

चंद लोलुप पापियों द्वारा चढ़ावा चोरी हुआ

मथुरा में भी मंदिर साक्ष्य अति हो ली

ऐसे में गर तुम आ जाते



यू. एस. ए. संग ईरान का युद्ध था जारी

मध्य एशिया में कोहराम,जनता की हुई क्षति भारी

तेल पेट्रोल की कीमत छूने आसमान मचली

ऐसे में गर तुम आ जाते



कई एयरपोर्ट का निर्माण हुआ

कई कई बंदे भारत ट्रेनें दौड़ पड़ी

हाइड्रोजन ट्रेन की हुई शुरुआत

ऐसे में गर तुम आ जाते



बंगाल अराजकता का अंत हुआ

भगवा काल प्रारंभ हुआ

जन तरसे,कई घरों में बंडलों में दीमक बरसे

ऐसे में गर तुम आ जाते



पेपर लीक से कुशल छात्र परेशान

अपराधी को हुई सजा,नेताजी का जबरन इस्तीफा

कर अपमान,विरोधियों ने बच्चों को भड़काया

ऐसे में गर तुम आ जाते



बंगाल में जनहित में कई नियम बने-मिटे

आयुष्मान का हुआ प्रसार,

स्कूलों की आहार व्यवस्था,इस्कॉन के हवाले की

ऐसे में गर तुम आ जाते



फुटबॉल विश्वकप ले गया स्पेन

कॉमनवेल्थ में भारत का खूब प्रदर्शन

कई स्वर्ण,रजत व कांस्य दिलाया

ऐसे में गर तुम आ जाते



हर साल सा बाढ़ का भयावह रूप

विश्व भर में भूस्खलन व भूकंप का कोप

कोलंबिया की तबाही ने ली सैकड़ों की जान

ऐसे में गर तुम आ जाते



भारत की नई सब उपलब्धि फिर भी

जनता में मानसिकता है रोज़ रोज़ घटती

चंदा से टकराया तारा,घर घर तिरंगा लहराया

ऐसे में गर तुम आ जाते



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एक घंटा पहले