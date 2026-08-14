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ऐसे में गर तुम आ जाते

mon bhattacharya

mon bhattacharya

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                            ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुष्पांजलि दे नमन करें हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन सिक्त कर ये कहें हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा भरा पर खाली है मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अहमदाबाद प्लेन हादसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक आतंकी साजिश
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माँ भारती की बड़ी व्यथा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बारामती प्लेन हादसा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुजर गये पूर्व मुख्यमंत्री एक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षति हुई महाराष्ट्र की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई कई टर्नल युक्त सड़कें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनी पर्वत की ऊंचाइयों पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेट्रो का भी विस्तार हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राम मंदिर का भव्य ध्वजा रोहण जहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंद लोलुप पापियों द्वारा चढ़ावा चोरी हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मथुरा में भी मंदिर साक्ष्य अति हो ली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यू. एस. ए. संग ईरान का युद्ध था जारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मध्य एशिया में कोहराम,जनता की हुई क्षति भारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेल पेट्रोल की कीमत छूने आसमान मचली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई एयरपोर्ट का निर्माण हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई कई बंदे भारत ट्रेनें दौड़ पड़ी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाइड्रोजन ट्रेन की हुई शुरुआत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंगाल अराजकता का अंत हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भगवा काल प्रारंभ हुआ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन तरसे,कई घरों में बंडलों में दीमक बरसे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पेपर लीक से कुशल छात्र परेशान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपराधी को हुई सजा,नेताजी का जबरन इस्तीफा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर अपमान,विरोधियों ने बच्चों को भड़काया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंगाल में जनहित में कई नियम बने-मिटे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आयुष्मान का हुआ प्रसार,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्कूलों की आहार व्यवस्था,इस्कॉन के हवाले की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फुटबॉल विश्वकप ले गया स्पेन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कॉमनवेल्थ में भारत का खूब प्रदर्शन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कई स्वर्ण,रजत व कांस्य दिलाया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर साल सा बाढ़ का भयावह रूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विश्व भर में भूस्खलन व भूकंप का कोप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोलंबिया की तबाही ने ली सैकड़ों की जान
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भारत की नई सब उपलब्धि फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जनता में मानसिकता है रोज़ रोज़ घटती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदा से टकराया तारा,घर घर तिरंगा लहराया
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे में गर तुम आ जाते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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