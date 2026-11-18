और उस बाड़े में एक कंक्रीट का पेड़ लगा दिया गया, अब मुझे अप्रैल,

अप्रैल में मुझे,

बहुत पहले से,

एक उदासी नज़र आती थी,

उस एक महीने स्कूल जाने की उदासी,

जिस अप्रैल के बाद,

गर्मी की छुट्टियाँ आती है।

अप्रैल से मुझे नरगिस के वो पीले फूल भी याद आते है,

जो हमारे घर के पीछे,

एक बाड़े में दिखाई दिया करते थे,

एकदम ज़िंदादिल थे वो।

फिर किसी दिन,

किसी को, जगह की ज़रूरत मेहसूस हुई ,

और उस बाड़े में एक कंक्रीट का पेड़ लगा दिया गया,

अब मुझे अप्रैल,

उस पेड़ की याद दिलाता है,

जिसने नरगिस के फूलों को,

यूँही तन्हा कर दिया।

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एक घंटा पहले