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ओहदा हमको कोई भी हासिल नहीं

Meena Bhatt

Meena Bhatt

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            प्यार की मंज़िल मुझे हासिल नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरा दिल प्यार के क़ाबिल नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोशिशें की लाखों पर नाकाम हैं हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नाख़ुदा मिलता हमें साहिल नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस अदालत से सज़ा उसको मिली क्यों
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हक़ीक़त में यहाँ क़ातिल नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिल ही जायेगी मुझे मंज़िल सनम अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साथ गर रब हों कोई मुश्किल नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देख के आँखें चुराते हैं सभी अब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओहदा हमको कोई भी हासिल नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
किससे शिकवा या शिकायत भी करें हम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बैठे क़ातिल हैं कोई बिस्मिल नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल बैठे सब नहीं अपना है कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरे ग़म में कोई भी शामिल नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ढ़ाई आखर प्रेम का मैंने पढ़ा पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इश्क़ क्यों होता मेरा कामिल नहीं हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हैं मुक़ाबिल में मेरे कोई न मीना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या मेरे मेयार की महफ़िल नहीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-मीना भट्ट सिद्धार्थ
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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54 मिनट पहले

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