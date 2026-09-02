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Md Iftekhar

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                            बाप अपनी मुहब्बत जताया नही करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कितना प्यार है बेटे से बताया नही करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेटे की कामयाबी की तमन्ना है दिल में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन में छुपाए रखते सुनाया नहीं करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रात भर जाग कर दुआएं करते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सब तो सो जाते हैं वो सोया नही करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जब पड़ जाए बीमार बेटा कभी भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल रोता है आंसू बहाया नहीं करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कह दे बेटा दुश्वार काम करना है अब्बू
                                                                 
                            

                                                                 
                            
याद से कर देते भुलाया नही करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिसकियां लेते हैं वह छुप- छुप के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच तो ये है वो दिखाया नही करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक पल भी दूर करना ग्वारा नहीं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिगर के टुकड़े को भुलाया नही करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुन लो इफ्तेखार का ये नसीहत भी जरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेक औलाद बाप को सताया नहीं करते
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
-इफ्तेखार अंसारी 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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32 मिनट पहले

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