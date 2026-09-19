कौन सा पता लिख दें इस काग़ज़ पर

कौन सा पता लिख दें इस काग़ज़ पर

जहाँ सुकून से रहा जाये

नाराज़ से रहते हैं लोग यहाँ पर

चलो कहीं और चला जाये

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एक घंटा पहले