जो न पढ़ सका तू कभी

लफ्ज नहीं जो कह सकूं , अल्फ़ाज़ है जो तुम पढ़ सको

धड़कने भी खामोश है खामोशी जो तुम पढ़ सको

लिख सकूं न मैं जो हिस्सा है तू वो मेरा

है सुकून तू बेचैनियों का मेरे



है बची एक खामोशी पास मेरे जो न तुम पढ़ सके

आओगे जब मुझसे मिलने , है क्यों ये उदासी बताएंगे हम तुम्हे

अब तो रहती है हर दम है ये तन्हाई पास मेरे

तू तो नहीं है पास मेरे , एक याद तेरी जो रह गई



अब न आना मुझसे मिलने , मैं भी तन्हा हूं सही

था तुझको कितना पुकारा , तू तो सनम था दूर कहीं

दिल भी चाहे है चाहे यही , तू न आना पास कभी

है बची एक उदासी , जो न पढ़ सका तू कभी ॥





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एक घंटा पहले