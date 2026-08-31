प्यार का नूर...

हुस्न चेहरे का नहीं, दिल का उजाला होता है,

प्यार सच्चा हो तो हर रिश्ता निराला होता है।।



फूल मुरझा भी जाएँ मगर , खुशबू रहती है,

इश्क़ में बीता हुआ हर पल उजाला होता है ।।



रंग तो ढलते हैं, जवानी भी चली जाती है,

प्यार का रंग मगर उम्र भर निराला होता है।।



जिसकी आँखों में मोहब्बत की चमक होती है,

उसका हर रूप ही फिर सबसे निराला होता है।।



ताज, दौलत, न कोई चाँद सितारा चाहिए ,

जिसके हिस्से में तेरा प्यार, वो आला होता है।।



रूप की सुंदरता इक रोज़ ढल जाती है मगर,

प्यार का नूर तो मरकर भी उजाला होता है।।



दिल से दिल का जो मिलन हो, वही सुंदरता है,

वरना हर हुस्न यहाँ वक्त का धोखा होता है।।



प्यार ही सबसे बड़ी सुंदरता है आपने जीवन की,

प्यार से बढ़कर नहीं कोई भी सुंदरता एमके सिंह कहता है।।





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एक घंटा पहले