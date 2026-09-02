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तुम कितने निष्ठुर हो!!

Manoj Kumar

Manoj Kumar

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                            हे जगतनियंता!तुम कितने निष्ठुर हो!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोपाग्नि की ज्वाला में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके सब जल जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल तांडव की लहरों में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके सब बह जाएंगे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर चाहोगे , मानव जाति का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अस्तित्व ही मिट जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन विहीन धरती होगी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट्टी मिट्टी ही रह जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सब तुम तो जानते हो, फिर भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे जगतनियंता!तुम कितने निष्ठुर हो!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल ,अग्नि,मिट्टी, आकाश,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवन दिशाएं तुम्हारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मानव की तन मन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा अंबार तुम्हारा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जल प्रलय ने डूबो दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिनके घर ,मंदिर ,परिवार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भला ,उनका अपराध क्या है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिना वक्त छोड़े संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सब तो तुम जानते हो, फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे जगतनियंता! तुम कितने निष्ठुर हो!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मासमों की दर्दनाक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मौत, क्या तुमको नहीं दिखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या आंखें नहीं छलकी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कठोर मन नहीं पसीजा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इतना विभत्स दृश्य देखकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या, द्रवित न हुआ हृदय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव सृष्टि की ईच्छा हो तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर से कर दो महप्रलय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये सब तो तुम जानते हो, फिर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे जगतनियंता! तुम कितने निष्ठुर हो!!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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