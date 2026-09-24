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अगर इन शब्दों से तुम्हारी

Manoj Kumar

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                            मेरी कलम से निकली
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शब्दों से, अगर कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुनगुनाती स्वर तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुनाई देने लगे, तो,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लेना कि, गुन गुनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ भी नहीं लिखा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से कसमसाती हुई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निकलती प्रीत तरंगों ने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी उंगलियों को इतना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेरित कर दिया कि, ये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पता ही नहीं चला कि, कब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोरे कागज पर क्या लिख गया!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर लिखा हो कि, तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आंखों ने शरारत कर हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तंग कर दिया, तो,फिर, तुम,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मान ही लेना कि, ऐसा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हुआ ही है,इसमें मेरी कलम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
से निकली शब्दों का कोई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चमत्कार नहीं है, नहीं है, नहीं है!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर इन शब्दों से तुम्हारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांसों में खुशबू आने लगे, तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लेना कि, तुम्हारे मन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
के झील में, कोई पुष्प खिला है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसका कोई नाम नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और, अगर नाम है भी तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद तुम्हें और हमें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मालूम ही ना हो!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन शब्दों को पढ़ना नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ महसूस कर लेना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और कुछ भी ऐसी हरकतें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं करना कि, लोगों की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नजरें तुम पर टिकने लगे!!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
35 minutes ago

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