हर रेशे में

एक धागा, दो धागे,

तीन, चार, और अधिक धागे

धागों के हर रेशे में, समाहित हैं,

एक साधना, एक तपस्या

एक समर्पण, एक पूजा

और एक संकल्प



साधना- स्नेह सागर की

अनुपम विशालता को

यथावत् बनाए रखने की



तपस्या- हृदय में विराजित

पवित्र बंधन की अनमोल

शाश्वत पुनीत भावना के

पुनर्सृजन की



समर्पण- अद्भुत अकल्पनीय

स्नेह सुधा के अमरत्व को

त्रैकालिक बनाए रखने की



पूजा- ईश्वर के सृजन की

की इस जीवन दायिनी

सुरभि को सदा अक्षुण्ण

बनाए रखने की



संकल्प- भाई -बहन की

रगों में बहती निश्छलता,

कोमलता, स्नेह सीमा की

पराकाष्ठा, सुखद लौकिक

अनुभूतियों की मौन गर्जन को

धरती ,गगन, दिशा-दिशा में

विस्तारित करने की



राखी एक त्योहार ही नहीं है,

एक बहुमूल्य धरोहर है

हमारी संस्कृति की।।

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4 घंटे पहले