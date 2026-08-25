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Manoj Kumar

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                            एक धागा, दो धागे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तीन, चार, और अधिक धागे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धागों के हर रेशे में, समाहित हैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक साधना, एक तपस्या
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक समर्पण, एक पूजा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और एक संकल्प
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
साधना- स्नेह सागर की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुपम विशालता को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यथावत् बनाए रखने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तपस्या- हृदय में विराजित
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पवित्र बंधन की अनमोल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शाश्वत पुनीत भावना के
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पुनर्सृजन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समर्पण- अद्भुत अकल्पनीय
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्नेह सुधा के अमरत्व को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
त्रैकालिक बनाए रखने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पूजा- ईश्वर के सृजन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
की इस जीवन दायिनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुरभि को सदा अक्षुण्ण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनाए रखने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
संकल्प- भाई -बहन की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रगों में बहती निश्छलता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोमलता, स्नेह सीमा की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराकाष्ठा, सुखद लौकिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुभूतियों की मौन गर्जन को
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरती ,गगन, दिशा-दिशा में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विस्तारित करने की
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राखी एक त्योहार ही नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बहुमूल्य धरोहर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी संस्कृति की।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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