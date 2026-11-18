जिक्र किया तो खबर न बन जाए।

बयां न किया कर

गर ख्याल आए

दिल में रखा कर

गर रहा न जाए

जिक्र किया तो

खबर न बन जाए।

-मं शर्मा

- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले