उदासी भरा झोंका दिल में घर कर गया

उदासी भरा झोंका दिल में घर कर गया

कोई खिड़की शायद फिर खुली रह गई।

-मं शर्मा

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25 मिनट पहले