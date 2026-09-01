कुछ पूरी कुछ अधूरी सी बातें

कुछ कही कुछ अनकही बातें

कुछ पूरी कुछ अधूरी सी बातें

वक्त अगर थोड़ी मोहलत देता

कर लेते तुमसे तुम्हारी बातें।

-मं शर्मा

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57 मिनट पहले