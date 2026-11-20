दाता तू भी कुछ कम नही था ।

मेरी प्रार्थना में इतना दम न था

तू न देता तो भी ग़म नहीं था

भरते भरते झोली बेदम हो गई

दाता तू भी कुछ कम नही था ।

-मं शर्मा

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1 hour ago