प्रलोभन

अच्छा खासा दिन था

साँझ कर दिया

बढ़ते हुए अंधेरों ने

आँगन भर दिया



जीवन समर्पण था

प्रलोभन कर दिया

कर्त्तव्यों का पालन था

प्रयोजन कर दिया ।



मं शर्मा( रज़ा)

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4 घंटे पहले