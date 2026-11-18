ज़ख्मों पे मरहम के पैरहन ओढ़ लिए।

निशब्द शब्दों की आहट सुन कर

ह्रदय के सभी द्वार खोल दिए

उसके आने का भरम हुआ यूँ

ज़ख्मों पे मरहम के पैरहन ओढ़ लिए।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले