मोह छलावा

मोह एक पिंजरा है

जिसमें मन अटका है

मरते दम तक

खुल न पाया है



मोह छलावा है

फिर भी मन भाया है

नए नए रूप धर

जीवन भर छलाया है।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले