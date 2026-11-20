कोशिशों का अकाल है तो

हौसलों से कंगाल है तो

हार का मलाल न कर



कोशिशों का अकाल है तो

जीत का ख्याल न कर ।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले