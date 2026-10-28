जाते जाते

मरहम मिल भी जाए तो क्या

वक्त लगता है ज़ख्म भरते भरते

प्राण छूटने को आ जाएँ अगर

मोह जाता है फिर भी जाते जाते।

-मं शर्मा

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एक घंटा पहले