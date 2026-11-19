तब कहीं जाकर शफक रंग लाई है ।

जागती रही रात की ड्योढ़ी पर

ख्वाबों को सुलाकर नींद आई है

रात भर तन्हा जलती रही शमा

तब कहीं जाकर शफक रंग लाई है ।

-मं शर्मा

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54 मिनट पहले