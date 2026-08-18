बढ़ता बोझ

घटने लगा है

जोश धमनियों का

लड़खड़ाने लगे हैं

पाँव हर कदम पर



फैलने लगा है

ज़हर सहानुभूतियों का

बढ़ने लगा है

बोझ नाकामियों का।



मं शर्मा (रज़ा)

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एक घंटा पहले