जब ये हंसती और हंसाती हैं।

दिल को छू लेती हैं।

किताबें जब मुस्कुरातीं हैं।

वक्त चैन से गुजर जाता है।

जब ये हंसती और हंसाती हैं।।

-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले