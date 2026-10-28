सबसे सुंदर होतींं हैं:.....

हर दर्द ग़म को हरने की हुनर मां में होती है।

इसलिए मां धरती पर सबसे सुंदर होतींं हैं।।

-ममता तिवारी

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एक घंटा पहले