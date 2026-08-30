आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   Panno par utaar deti hun:.....
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

पन्नों पर उतार देती हूँ:.....

Mamta Tiwari

Mamta Tiwari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            जो मन में आता लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो दिल को भाता लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जज्बातों को अपने लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एहसासों को अपने लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोरे कागज पर लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुबह-शाम लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल के अरमान लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल से लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना साहित्यकार हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कहानीकार हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना कवयित्री हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ना लेखिका हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर्फ कलम से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के भावों को लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम को सहेली बना
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गुफ्तगू करती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की ख़ुशी के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन के सुकून के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल की तसल्ली के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रूह के सुकून के लिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लिखती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझने वाले यूं ही
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समझ लेते हैं कि
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं एक रचनाकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कवि या लेखक हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वास्तव में अपनी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मां की छवि हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कलम से खेलती हूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और जो मन में आए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेझिझक पन्नों पर उतार देती हूँ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ममता तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
39 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree