मानव से:....

कुछ भी यहां तय नहीं

जाना यहां से तय है

फिर क्यों मानव को

मानव से प्यार नहीं बैर है।।

-ममता तिवारी

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14 minutes ago