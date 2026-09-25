ख्यालों में रहती है:.....

कविता ख्वाबों ख्यालों में रहती है

इसके बिना एक पल भी वक्त,

चैन से नहीं गुजरता है………....।।

-ममता

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55 मिनट पहले