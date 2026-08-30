तो यह भी किसी रक्तदान से कम नहीं।।

भाव की भूखी है दुनिया

इसे आपके लगाव के सिवा

कुछ नहीं चाहिए

दो मीठे लफ्ज़ों से

अगर किसी का रक्त बढ़ जाता है

तो यह भी किसी रक्तदान से कम नहीं।।

-ममता तिवारी

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43 मिनट पहले