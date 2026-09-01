जाने लगी है:....

कलम अब ख्वाबों में भी आने लगी है।

बिना लिखे अब जान मेरी जाने लगी है।।

-ममता तिवारी

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13 मिनट पहले