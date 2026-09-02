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मेरा यह शत-शत प्रणाम।।

Mamta Tiwari

Mamta Tiwari

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            हे कान्हा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप प्रेम हैं प्रकाश हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सृष्टि की संपूर्ण आस हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कण-कण में हैं जन-जन में हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सर्वत्र आप व्याप्त हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
देवकी मां की आंखों का तारा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यशोदा मां का लाडला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
माखन की मटकी फोड़ने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जगत के आप उजाले हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिर पर घुंघराले बाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिस पर सजता मोर मुकुट है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर में सुंदर मुरली मधुर है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो प्रेम का राग बरसाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सांवला-सलोना रूप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मन को हर लेता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुरली की मधुर धुन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबको लुभाती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मधुर मुरली की धुन सुन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा जी खुद को न रोक पातीं है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दौड़ी-दौड़ी अपने कान्हा से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलने आ जाती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
राधा जी के प्रेम का बस सार आप हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मीरा जी के भजनों में गूंजती झंकार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्रौपदी जी की लाज बचाने वाले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप हैं जगत में सबसे महान
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे कान्हा!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप प्रेम भी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप संहारक भी हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस डूबती नैया का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप खेवनहार हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपके चरणों में आकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिट जाता हर अंधेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आपकी भक्ति में ही छुपा है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन का सबेरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सबके मन मंदिर में बसे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप हे गिरधर गोपाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप ही हैं आदि-अंत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप ही जग के पालनहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
भोले-भाले नटखट कान्हा जी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करते सब पर कृपा अपार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भी शरण में आता
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कर देते उसका बेड़ा पार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रणभूमि में सारथी बनकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अर्जुन जी का संशय दूर किए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गीता का पावन ज्ञान सुनाकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जग को नया प्रकाश दिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हे गोविंद! हे गोपाला!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आप ही हैं जीवन के आधार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चरणों में आपके अर्पित है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरा यह शत-शत प्रणाम।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
-ममता तिवारी
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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