ऐ जिन्दगी हमें किस ओर ले जा रहीं हैं

ऐ जिन्दगी हमें किस ओर ले जा रहीं हैं

किस्मत भी कितने अजीब खेल खिला रही है

जिन राहों पर जाने से कतराते थे कभी

आज उन्हें ही जीने की वजह बना रही है





- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले