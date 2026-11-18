ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?

बहार जब रात में आये ,

तो क्यों न हो, तो क्यों न हो।

वर्षों से बन्द खिड़की खुल जाये,

ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।१।।



पग बढ़े मद भरे,

मग लगे डग-मगे।

जग दिखे सक-पगे,

कुछ ऐसा वैसा हो जाये।

ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।२।।



स्वर लहर थिर गयी,

अश्क बन गिर गयी।

चेतना थी सिहर गयी,

लब भी तो थे थरथराये।

ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।३।।



श्रृंगार रस में,

प्यार के वश में।

टूटी जो कसमें,

छवि झिलमिल कर जाये।

ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।४।।



नैन रतिसानें,

बैन शर्मानें।

मन ही मन हुलसानें,

बिन कहे सब कह जाये।

ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।५।।



ख्वाब वो भी थे पुराने,

तकल्लुफों के थे ज़माने।

अटपटे से लगते थे बहाने,

बरबस मन भरमाये,

ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।६।।

-कृष्ण मुरारी पाण्डेय



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

एक घंटा पहले