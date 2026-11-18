बहार जब रात में आये ,
तो क्यों न हो, तो क्यों न हो।
वर्षों से बन्द खिड़की खुल जाये,
ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।१।।
पग बढ़े मद भरे,
मग लगे डग-मगे।
जग दिखे सक-पगे,
कुछ ऐसा वैसा हो जाये।
ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।२।।
स्वर लहर थिर गयी,
अश्क बन गिर गयी।
चेतना थी सिहर गयी,
लब भी तो थे थरथराये।
ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।३।।
श्रृंगार रस में,
प्यार के वश में।
टूटी जो कसमें,
छवि झिलमिल कर जाये।
ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।४।।
नैन रतिसानें,
बैन शर्मानें।
मन ही मन हुलसानें,
बिन कहे सब कह जाये।
ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।५।।
ख्वाब वो भी थे पुराने,
तकल्लुफों के थे ज़माने।
अटपटे से लगते थे बहाने,
बरबस मन भरमाये,
ये क्यों न हो, ये क्यों न हो?।६।।
-कृष्ण मुरारी पाण्डेय
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एक घंटा पहले
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