कब आओगे, कब आओगे, यादो की बरसात लाओगे,
अपनी पैगाम लिखा, तुझे खत लिखा
कब आओगे, कब आओगे !
ऐ दर्दे न जुवानी हैँ, बीती कहानी हैँ,,
पहली ओस की पानी हैँ,
तेरे मेरे प्यार की कहानी,
मुझे प्यार की चादर कब ओड़ाओगे,कब आओगे.....!!
पहली मुलाक़ात की शजदा, आंखे चार की कहानी
ओ रब्ब उससे कब मिलाओगे,
दिल की सुकून क्या दे पाओगे,
एही दास्तान लिख पाया हुँ, प्यार की अरमा कब जगाओगे !
कब आओगे, कब आओगे ....!!!
-क्रान्तिराज
- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
22 minutes ago
कमेंट
कमेंट X