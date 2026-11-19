एही दास्तान लिख पाया हुँ, प्यार की अरमा कब जगाओगे !

कब आओगे, कब आओगे, यादो की बरसात लाओगे,

अपनी पैगाम लिखा, तुझे खत लिखा

कब आओगे, कब आओगे !



ऐ दर्दे न जुवानी हैँ, बीती कहानी हैँ,,

पहली ओस की पानी हैँ,

तेरे मेरे प्यार की कहानी,

मुझे प्यार की चादर कब ओड़ाओगे,कब आओगे.....!!



पहली मुलाक़ात की शजदा, आंखे चार की कहानी

ओ रब्ब उससे कब मिलाओगे,

दिल की सुकून क्या दे पाओगे,

एही दास्तान लिख पाया हुँ, प्यार की अरमा कब जगाओगे !

कब आओगे, कब आओगे ....!!!

-क्रान्तिराज



- हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।

22 minutes ago