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काश! तुम मेरे होते

*Kavyajyoti*

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                            काश तुम मेरे होते!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो आँखें कभी मायूस ना होते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस मुखड़े से मुस्कान ना खोते,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश तुम मेरे होते!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रेम है या कुछ और, स्पष्टता नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें नहीं चाहते खोना, खता यहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक चाह में हृदय अब दहता ही सही,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मिलन आह में उजियारा रखता हैं कहीं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश तुम मेरे होते!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो एक दूसरे को समझते, सहजते, संभालते...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर हर मोड़, डगर, पहर इक दूजे में बिखरते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश तुम मेरे होते!
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हालात बदले तो कभी पाऊं तुम्हें हर सवेरे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नहीं तो सिर्फ शाम सूर्य अपना तेरे संग ढले।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सिंदूरी आसमान हो हम दोनों पर झुके,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस आसमान में चांद हो दोनों को झांके।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक डर है जो इसी दिल में...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पनपता है, ठहरता है, बिखरता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ऐसे डर के भ्रम में दोनों ना फंसते।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
काश तुम मेरे होते!
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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