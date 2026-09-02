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मैं कुछ तो ढूंढ रही हूं...

kavya singh

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                            मैं कुछ तो ढूंढ रही हूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो ढूंढ रही हूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ढूंढ रही हूं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मुझे खुद भी नहीं पता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह किसी को नहीं पता...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस, मैं कुछ तो ढूंढ रही हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कांच से इस जल-गर्भ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किसी अनसुने शब्द की काया तलाशती हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो ढूंढ रही हूं मैं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर क्या... यह मुझे खुद भी नहीं पता।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस ठहरे हुए तालाब के सीने पर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बेचैन हाथ फैलाती जा रही हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उंगलियां कुरेदती हैं पानी के सोए हुए रेशे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहां मैं अपने ही बिखरे बिंब की छाया तलाशती हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पानी की हर परत खंगाल दी मैंने,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहराइयों को यूं ही टटोलती जा रही हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर से उधर, लहर-लहर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अनाम सी तड़प में बहती जा रही हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर दलदल और मकरंद की साजिश के बीच
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं कमल की आहिस्ता खुलती पंखुड़ियों का दंभ है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पत्ती के तल में टटोलती है एक बेनाम तड़प...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या यही किसी अंत की आहट, या कोई नवारंभ है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ तो है जो खो गया है कहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या शायद कभी था ही नहीं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी न जाने किस अनजानी आस में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं जल को खंगालती जा रही हूं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरीचिका सी कांपती हैं जल की परतें,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर थरथराहट एक खामोश सवाल छोड़ जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुलझाने निकलती हूं जो पहेली इस तल में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मुट्ठी खोलती हूं तो बस शून्य की नमी रह जाती है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं क्या ढूंढ रही हूं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह भेद किसी को भी नहीं मालूम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद किसी विसरे हुए युग का कोई अक्स है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या फिर इस अनंत शांति के सीने में दफन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मेरी ही चेतना का कोई भूला हुआ अंश है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं कुछ तो ढूंढ रही हूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्या ढूंढ रही हूं?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह मुझे खुद भी नहीं पता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह किसी को नहीं पता...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस, मैं कुछ तो ढूंढ रही हूं।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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48 मिनट पहले

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