आप अपनी कविता सिर्फ अमर उजाला एप के माध्यम से ही भेज सकते हैं

बेहतर अनुभव के लिए एप का उपयोग करें

Hindi News ›   Kavya ›   Mere Alfaz ›   "Agar mai kabhi kuchh likhungi..."
विज्ञापन

लोकप्रिय विषय

"अगर मैं कभी कुछ लिखूंगी..."

kavya singh

kavya singh

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            अगर मैं चांद लिखूं
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उससे पहले उसकी स्याह मिट्टी को लिखूंगी...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मैं सितारे भी लिखने जाऊं तो शायद उनके अंदर थमे अंधेरे को लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मैं लिख दूं अगर सूरज को तो उसकी आग से पहले
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसी में छुपी शीतलता लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर आकाश को लिखूंगी तो पहले उसमें उड़ते बेफिक्र पंछी लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं फूलों को लिखने से पहले जिस डाली पर वो शान से झूम रहे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उस डाली का अपना दर्द और बोझ लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तितली को नहीं मैं तो मधुमक्खी के पंखों को लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मैं पानी लिखूं तो समंदर या नदी नहीं लिखूंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो मेरा प्यारा आशियाना अपना प्यारा सा तालाब लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फूलों में सबसे खास गुलाब नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं तो कमल की पंखुड़ियों को लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मैं किसी वृक्ष की ठंडी छांव को लिखूंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पहले धूप में तपने उसके तने और उनकी गहरी जड़ों को लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किसी ताज की चमक को लिखने से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी बुनियाद में दफ़्न हर एक ईंट के सब्र को लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मैं लिखने जाऊं किसी सुबह की पहली किरण को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो उससे पहले रात के आखिरी अंधेरे का लंबा इंतजार लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अगर मैं बारिश की बूंदों का शोर लिखूंगी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पहले तपते हुए बादलों का भारीपन और उनकी जलन लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो मैं लिखने जाऊं बसंत के खिलने का जश्न,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो पहले पतझड़ में चुपचाप बिखर गए पत्तों का त्याग लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं किसी शायर के लफ़्ज़ों की वाह-वाह से पहले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसके सीने में दबी, तड़पती हुई अनकही खामोशी को लिखूंगी।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

                        - हम उम्मीद करते हैं कि यह पाठक की स्वरचित रचना है। अपनी रचना भेजने के लिए यहां क्लिक करें।
48 मिनट पहले

कमेंट

कमेंट X

😊अति सुंदर 😎बहुत खूब 👌अति उत्तम भाव 👍बहुत बढ़िया.. 🤩लाजवाब 🤩बेहतरीन 🙌क्या खूब कहा 😔बहुत मार्मिक 😀वाह! वाह! क्या बात है! 🤗शानदार 👌गजब 🙏छा गये आप 👏तालियां ✌शाबाश 😍जबरदस्त
विज्ञापन

Recommended

UGC Rachna

विशेष

Amar Ujala Kavya brings you a collection of news related to poetry and literary world with hindi poems, hindi shayari, urdu poetry. Read shayari and one line shayari in hindi of different flavors like love shayari, sad shayari, romantic shayari, life shayari and masterpieces of great poets

© 2020-21 Amar Ujala Limited
X
बेहतर अनुभव के लिए
4.3
ब्राउज़र में ही

अब मिलेगी लेटेस्ट, ट्रेंडिंग और ब्रेकिंग न्यूज
आपके व्हाट्सएप पर

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree