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पराजित होता काल

kavita Chouhan

kavita Chouhan

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            काल की तीव्र ये चाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखो बड़ी विकराल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
समय कुछ भीतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कभी लगता समांतर
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछ रहा इक जाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खड़ा सम्मुख काल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शून्य उद्भासित भाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लाया प्रचंड भूचाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव भक्षी मानव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मानव बना दानव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनंत भोग विलास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बनता काल ग्रास
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिखरे कितने प्राण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन चाहे त्राण
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नयन बने अंगार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेह विहीन संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
रक्त चरित्र अपार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूक्ष्म अनंत प्रहार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिमिर में एक मशाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गहन आस विशाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बरसती अग्नि प्रचंड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
साहस हिम्मत अखंड
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अंतस उपजे विश्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रखर भोर उजास
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाग मानव तू जाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सत्य से न कभी भाग
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जीवन तो ले सँवार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उठा सत्य महीभार
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बदले रूप संसार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नव जीवन आधार
                                                                 
                            

                                                                 
                            
क्षण भर को संभाल
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पराजित होता काल
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
पीड़ा,दुख,उपहास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
करता जग परिहास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
नेह,सप्रेम विहीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सूक्ष्म प्रकाश महीन
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सुख समृद्धि आस
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भीतर नया विश्वास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
थमता कुछ विलाप
                                                                 
                            

                                                                 
                            
द्वंद,दर्द अभिशाप।।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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