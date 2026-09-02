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गालियों, तिरस्कार और अपमान के साथ।

कौशलेंद्र

कौशलेंद्र

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                            जो आया है सो जाएगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम्हें भी जाना है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर नहीं सोचा था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस तरह जाना चाहते हो तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी दुर्गति के साथ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
गालियों, तिरस्कार और अपमान के साथ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम नहीं झुके
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ झुकना था
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम झुकते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ कभी नहीं झुकना था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सम्मान किया पोर्नगालियों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तिरस्कार किया सम्मान का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भंजन किया भरोसे का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे लिए तो
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हर पल मरते रहे हो तुम।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
थाली के बैंगन से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम लुढ़कते रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इधर से उधर और उधर से इधर।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
निष्प्रभावी रहे
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे अनुनय, विनय,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अनुरोध और प्रशंसा...
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुम
                                                                 
                            

                                                                 
                            
स्वेच्छा से पिछड़ते गये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बड़े गर्व से गिरते गये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामान्य से अतिदलित तक,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और घिरते गये
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही शब्दों से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही परिभाषाओं से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ओढ़ते रहे खोखली रजाइयाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होते रहे आत्ममुग्ध
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनी ही बनी उपाधियों से।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
जन्मना हो तुम भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारी तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अजन्मा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कैसे हो गये?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाओ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हम विदा देते हैं तुम्हें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब मत आना कभी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
लौटकर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस धरती पर।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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32 मिनट पहले

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