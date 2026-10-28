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दिल्ली स्वयं चलकर आ गई

कौशलेंद्र

कौशलेंद्र

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                            दिल्ली में धुआँ है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो कहीं और चलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धुयें से दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोलाहल से दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अराजकता से दूर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमालय की गोद में कहीं!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ! किसी पहाड़ी गाँव में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह ठीक लग रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंडस वैली नाम है इसका
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हिमालय में इंडस वैली!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कुछ विचित्र सा नहीं लगा आपको!
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उहूँ...नाम छोड़िए,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सामने देखिए
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पंचाचूली पर्वत शृंखला
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ॐ पर्वत
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पास ही एक अन्य शिखर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जैसे किसी नगर का चित्र।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जहाँ मिलती है धरती
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आकाश से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वहाँ घटित होते हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पल-पल बहुतेरे चित्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मोतीहारी वाले मिसिर जी ने बताया -
                                                                 
                            

                                                                 
                            
"जाकी रही भावना जैसी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।"
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बहुतेरे चित्र
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर सभी आभासी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इंडस वैली की तरह
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो है तो गाँव
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर आँखें गड़ाकर देखने से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और मरता हुआ नगर
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कचरा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और धुआँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्ली की तरह यहाँ भी दो कचरे हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक बौद्धिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दूसरा भौतिक
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बौद्धिक कचरा आग लगाता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भौतिक कचरा जलता है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आग धीरे-धीरे लगती है
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कचरे के ढेर में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसमें होती हैं
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पाॅलीथिन की थैलियाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
प्लास्टिक की खाली बोतलें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ब्रेड और बीकानेरी भुजिया की
                                                                 
                            

                                                                 
                            
खाली थैलियाँ...।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बौद्धिक कचरा भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उच्च श्रेणी का है यहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सेना के सेवानिवृत्त उच्चाधिकारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोई धनाढ्य व्यापारी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
या कोई प्रोफ़ेसर....
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच कहूँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तो यह गाँव है ही सेवानिवृत्त लोगों का
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो आकर बसे हैं यहाँ
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ में दिल्ली को जीने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हाँ! ठीक सुना आपने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पहाड़ में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्ली को जीने।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दिन चुपके से कहा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ॐ पर्वत ने मेरे कान में
                                                                 
                            

                                                                 
                            
देखा तुमने
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल्ली स्वयं चलकर आ गई
                                                                 
                            

                                                                 
                            
हमारे पास
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब हमें जाना होगा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
यहाँ से
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कहीं और दूर।
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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