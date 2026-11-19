मगर कहीं वैसा अपना-सा एहसास नहीं मिला।

कभी सोचा है,

आख़िर इंसान घर क्यों लौटता है?

क्या इसलिए कि वहाँ उसकी कुछ चीज़ें रखी होती हैं,

या इसलिए कि वहाँ कुछ लोग

आज भी उसके लौटने की राह तकते हैं?



शहर की भीड़ में कई चेहरे मिलते हैं,

कुछ अनजाने, कुछ जाने-पहचाने से लगते हैं।

मगर दिन ढलते ही एक ख़ामोशी घेर लेती है,

हज़ारों आवाज़ों के बीच भी

किसी अपनी आवाज़ की कमी खलती है।



घर में शायद आज भी वही पुराना कमरा होगा,

वही दीवारें, वही आँगन, वही दरवाज़ा होगा।

बस वक़्त ने कुछ तस्वीरों का रंग बदल दिया होगा,

और कुछ चेहरों पर उम्र का असर छोड़ दिया होगा।



माँ आज भी पूछती होगी—

खाना खाया या नहीं?

पिता शायद आज भी कुछ कहना चाहते होंगे,

मगर अपने सवालों को

ख़ामोशी में छिपा लेते होंगे।



छोटे भाई की शरारतें अब भी वैसी ही होंगी,

बस हमारी लड़ाइयों के बीच

अब पहले जैसी फ़ुर्सत कहाँ होगी।



उस आँगन का भी तो अपना एक क़िस्सा है,

जहाँ कभी छोटी-छोटी बातों पर हँस लिया करते थे।

आज उसी आँगन की याद में

न जाने कितनी शामें उदास गुज़ार देते हैं।



हम बड़े होने की जल्दी में

कितना कुछ पीछे छोड़ आते हैं,

जिन हाथों ने चलना सिखाया,

उन्हीं हाथों को थामने का वक़्त

न जाने क्यों नहीं निकाल पाते हैं।



अजीब है न,

जिस घर से कभी बाहर निकलने की जल्दी थी,

आज उसी घर तक पहुँचने की राह देखते हैं।

जिन दीवारों के बीच कभी आज़ादी कम लगती थी,

आज उन्हीं दीवारों के साये में

सुकून ढूँढ़ते हैं।



शायद घर केवल ईंटों से बना कोई मकान नहीं,

न ही किसी पते पर लिखा हुआ एक नाम है।

घर तो वह जगह है

जहाँ हमारी ख़ामोशी भी सुनी जाती है,

जहाँ हमारी हार के बाद भी

हमारे लौटने की जगह बची रहती है।



अब समझ आया,

इंसान घर इसलिए नहीं लौटता

कि बाहर की दुनिया में उसके लिए जगह नहीं होती,

वह लौटता है क्योंकि

दुनिया में कहीं भी उसे

अपने होने का इतना सुकून नहीं मिलता।



मैंने बहुत से रास्तों पर चलकर देखा है,

कई शहरों में कुछ पल ठहरकर देखा है।

हर जगह ज़िंदगी बिताने की वजह तो मिली,

मगर कहीं वैसा अपना-सा एहसास नहीं मिला।



शायद इसलिए कि

दूर जाने के लिए हज़ारों वजहें होती हैं,

मगर लौटने के लिए

घर ही काफ़ी होता है।











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52 मिनट पहले