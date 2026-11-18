अपनी इस मासूमियत की मखमली धूप को कहीं खो मत देना।

काग़ज़ के एक टुकड़े पर सिमटकर आया है,

वक़्त की पोटली से निकला हुआ कोई नर्म-सा ख़्वाब...

जैसे किसी परीकथा का कोई भूला-बिसरा वरक़,

हवा के काँधों पर बैठकर, चुपके से,

दिल के सूने आँगन में आ उतरा हो।



सात बरस...

उफ़! कितनी मखमली धूप समेटी है तुमने अपनी मुट्ठी में, समायरा!

तुम्हारे घर की दहलीज़ ने बड़े नाज़ों से सँभाला है,

इन सात मौसमों की हल्की-हल्की आँच को।

इस दावतनामे की स्याही में आज भी,

तुम्हारे बचपन की सौंधी-सौंधी महक बसी है।



तुम, जो हँसती हो तो घर के पुराने सन्नाटे,

किसी झुनझुने की तरह बजने लगते हैं।

तुम, जो नन्हे-नन्हे क़दमों से आँगन नापती हो,

तो फ़र्श की लकीरों से तितलियाँ उड़ने लगती हैं।



आज जब तुम्हारी उम्र ने सातवाँ मोड़ लिया है,

तो दुआ है कि आसमान के सातों रंग,

तुम्हारी फ़्रॉक की सिलवटों में उतर आएँ।

तुम्हारे इन कच्चे, रेशमी पंखों को वह परवाज़ मिले,

कि बादलों की सरहद पार कर,

तुम किसी चमकते तारे की उँगली थाम लो।



बड़ी होना, मगर...

अपनी इस मासूमियत की मखमली धूप को कहीं खो मत देना।

ज़िंदगी की भागदौड़ में भी यह धूप,

तुम्हारी पलकों की मुँडेर पर यूँ ही गुनगुनाती रहे।

और ख़ुशियाँ...

ख़ुशियाँ तुम्हारे आँचल में कुछ ऐसे ठहर जाएँ,

जैसे रात की रानी के फूलों में,

चुपचाप ख़ुशबू ठहर जाती है।

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले