पूरी रात को मात देने के लिए काफ़ी होती है।

शाम की चाय में जब शक्कर कम हो,

तो अक्सर लोग शिकायत करते हैं,

मगर सच की कड़वाहट में,

एक अजीब-सा सुकूँ होता है...



तुमने कहा कि सच की राह पर,

सन्नाटा बहुत है, अकेलापन बहुत है,

पर कभी ग़ौर से सुनना...

जब तुम हक़ की ज़मीन पर क़दम रखते हो,

तो तुम्हारे पीछे सदियों का कारवाँ चलता है।



हवाएँ जो चुपचाप गुज़र जाती थीं,

वो तुम्हारी गवाही देने लगती हैं,

आसमान की नीली चादर पर,

सूरज तुम्हारे हक़ में दस्तख़त करता है।



सच कभी तन्हा नहीं होता दोस्त...

वो तो बस ज़रा ख़ामोश होता है,

जैसे बरगद की जड़ें,

ज़मीन के नीचे चुपचाप बैठी,

पूरे जंगल को थामे रहती हैं।



झूठ के बाज़ार में भीड़ बहुत है, शोर बहुत है,

पर वो काग़ज़ के फूल हैं, महकते नहीं,

सच्चाई की एक दबी हुई-सी साँस भी,

पूरी कायनात को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी है।



जब तुम अकेले खड़े होते हो न...

तो दरअसल तुम अकेले नहीं होते,

तुम्हारे दाहिने हाथ को वक़्त थाम लेता है,

और बाएँ हाथ पर ख़ुद ख़ुदा का हाथ होता है।



बस इसी यक़ीन पर क़ायम रहना ऐ 'कपिल',

कि अँधेरे चाहे जितने भी गहरे क्यों न हों,

सच्चाई की एक छोटी-सी लौ भी,

पूरी रात को मात देने के लिए काफ़ी होती है।





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एक घंटा पहले