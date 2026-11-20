बस चलते रहना है... ज़िंदगी के इस सबसे हसीन सफ़र पर।

वक़्त की किताब के कुछ पन्ने जब ज़रा ज़र्द से होने लगते हैं,

तो उँगलियों की पोरों पर गुज़रे लम्हों के निशान ठहर जाते हैं।

चश्मे के मोटे शीशों से अब दुनिया कुछ धुँधली-सी दिखती है,

और बारीक हर्फ़ों की लकीरें आपस में उलझने लगती हैं।



मगर यह धुँधलापन आँखों की कमज़ोरी नहीं,

यह तो क़ुदरत का एक बेहद नर्म, एक मीठा-सा इशारा है—

कि अब वक़्त है, ज़िंदगी के बारीक हिसाब-किताब को छोड़ दिया जाए।

जो बातें कभी दिल में काँटों-सी चुभती थीं,

उन्हें अब नज़रअंदाज़ करने का सलीक़ा सीख लिया जाए।



यह ज़िंदगी की शाम का वह ख़ूबसूरत मोड़ है,

जहाँ शिकवों की गठरी को किसी कोने में उतार रखना ही बेहतर है।

बड़े मसलों को भी अब एक हल्की मुस्कान संग हवा में उड़ा देना है,

और छोटी-छोटी बातों को तो बस यूँ ही, अनदेखा कर गुज़र जाना है।



ऐ 'कपिल', जो बीत गया, वह किसी पुरानी फ़िल्म के धुँधले दृश्य-सा था,

अब तो बस आज की इस नर्म धूप को हथेलियों में समेटना है।

मन के आँगन को हर बोझ से आज़ाद कर, एक गहरी साँस लेनी है,

और बड़े सुकून व इत्मीनान भरी मुस्कान लिए,

बस चलते रहना है... ज़िंदगी के इस सबसे हसीन सफ़र पर।

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले