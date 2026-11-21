पचहत्तर बरसों की धूप और दिसंबर की दस्तक

दिसंबर की इस हल्की-सी ठंड में,

एक मीठी सिहरन-सी जगी है,

सत्तर बरस और पाँच के इस मोड़ पर,

वक़्त की कलाई पर घड़ी थोड़ी थमी है।

जैसे कोई मुसाफ़िर लंबी राह चलकर,

किसी छतनार बरगद की छाँव में बैठा हो,

और पीछे मुड़कर अपने ही क़दमों के निशानों को,

मुस्कुराकर निहार रहा हो।



आज के दिन…

ये जो बरस पूरे हुए हैं 'प्रकाश',

ये महज़ उम्र का हिसाब नहीं,

ये तो तुम्हारे नाम की ही तरह,

पन्नों पर बिखरी हुई धूप की कुछ पुरानी कतरनें हैं।

कितनी ही सुबहों का उजाला समेटा है तुमने,

कितनी ही शामों को अपनी हँसी से रोशन किया है,

तुम्हारा होना किसी दीपस्तंभ जैसा है—

जो ख़ुद जलकर,

हर भटके हुए राही को राह दिखाता रहा है।



जैसे कोई पुराना ख़त हो,

जिसे सँभालकर रखा हो किसी संदूक में,

और आज अचानक खुल जाए,

तो पूरे कमरे में एक सोंधी-सी महक भर जाती है—

बिल्कुल वैसी ही,

'प्रकाश सदावर्तवाले' के इन पचहत्तर बरसों की महक है।

इस महक में रिश्तों की गर्माहट है,

अपनों के लिए बेपनाह अपनापन है,

और ज़िंदगी के हर उतार-चढ़ाव को,

सहजता से जी लेने का सलीक़ा है।



अमृत महोत्सव का ये पावन ठहराव,

सिर्फ़ एक जश्न नहीं,

यह तो उन अनगिनत दुआओं का हासिल है,

जो तुमने लोगों के दिलों में बोई थीं।

आज हर आँख में तुम्हारे लिए एक चमक है,

हर लब पर तुम्हारी सलामती का तराना है।



और देखो ना…

अब एक नया मोड़ दस्तक दे रहा है।

दिसंबर की उस पहली तारीख़ को,

जब वो चौखट पर दस्तक देगा—

मंगलवार की उस कोमल सुबह,

जब कोहरे की चादर हटाकर,

छियत्तरवें बरस की पहली किरण आँगन में उतरेगी,

तो हवा आहिस्ता से कान में कहेगी—

"सलाम हो प्रकाश… और ये उजाला यूँ ही महकता रहे!"



देखो ना, तुम्हारी इस रोशनी के रूबरू,

'कपिल' के लफ़्ज़ भी आज थोड़ा ठहर गए हैं,

जो कुछ कह ना सका ज़ुबान से,

वो सब जज़्बात,

बस दुआओं की स्याही से काग़ज़ पर उतर गए हैं।



मुबारक हो तुम्हें ये पचहत्तर बरसों का स्वर्णिम सफ़र,

ये आज का अमृत-उत्सव,

ये अपनों का प्यार,

और मंगलवार की सुबह दस्तक देता हुआ…

ये नया दिसंबर!

-कपिल देव जुल्का

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एक घंटा पहले