उन्हीं कंधों को ज़िम्मेदारियों से सजाता है

शाम के धुँधलके में,

जब नदी की साँसें ठहरने लगती हैं,

एक पुरानी, लकड़ी की नाव

किनारे से थोड़ी दूर,

पानी की सिलवटों पर चुपचाप काँपती है।



पानी ही उसका घर है,

और पानी ही उसका सबसे बड़ा इम्तिहान भी।

एक बूँद भी जो भीतर उतर आए,

तो किनारे छूट जाते हैं—

और वह, जो उम्र भर दूसरों का बोझ सँभालती रही,

खुद डूबने लगती है।



फिर भी वह हर सुबह,

अनजान चेहरों, थके हुए कंधों,

और भीगी हुई उम्मीदों को

अपनी पीठ पर रख लेती है।

न कोई शिकायत,

न कोई हिसाब-किताब—

बस लहरों के माथे पर

पतवार से एक लकीर खींचती है,

और उस पार पहुँचाकर

फिर लौट आती है, उसी ठंडे जल में।



कहते हैं,

दायित्व ऊपर वाला उसी को देता है,

जिसके कंधों में सहने की ताक़त हो,

जिसके सीने में औरों का भार उठाने का हौसला हो।

पर यह हौसला पत्थर का नहीं होता,

यह तो भीगी हुई लकड़ी की तरह

नम, लचीला और सब्र से भरा होता है।



जो टूटता नहीं,

बस थोड़ा-सा झुककर

दूसरे के हिस्से की धूप और छाँव

अपने भीतर समेट लेता है।



'कपिल', ज़िंदगी की इस बहती नदी में

हर किसी को यह हुनर कहाँ मिलता है—

कि खुद जल में रहकर भी

औरों की कश्ती को साहिल मिलता है।

ऊपर वाला भी सोच-समझकर

उन्हीं कंधों को ज़िम्मेदारियों से सजाता है,

जो दूसरों का बोझ उठाकर भी

मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ जाता है।



तभी तो नदी के उस पार

कोई मुसाफ़िर उतरते हुए

पीछे मुड़कर देखता है—

और पाता है कि नाव

अपनी भीगी हुई तनहाई में भी

कितनी पूरी थी।

-कपिल देव जुल्का



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1 hour ago