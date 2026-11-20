बस मुस्कुराकर माफ़ कर दिया जाए।

जैसे-जैसे उम्र की शाम ढलती है,

काग़ज़ की सिलवटों में,

छोटे अक्षर धुँधलाने लगते हैं।

आँखें ज़रा पीछे हटती हैं—

जैसे कहती हों,

“अब हर बारीकी को पढ़ना ज़रूरी नहीं।”



चश्मे के शीशों पर जब,

वक़्त की हल्की भाप जमती है,

तो तंग गलियों की शिकायतें,

ज़रा दूर की लगती हैं।

सुबह की चाय की प्याली में,

तैरती पत्ती की तरह,

कुछ मलाल बस नीचे बैठ जाते हैं—

अब उन्हें हिलाकर,

ज़ायका कड़वा करने का मन नहीं होता।



संदूक़ के कोने में रखी,

पुरानी चिट्ठियों की स्याही भी,

वक़्त के साथ पीली पड़ गई है;

शिकवे सब मिट गए हैं,

बस काग़ज़ की नरम ख़ुशबू बाक़ी है—

जैसे ज़िंदगी कह रही हो,

जो बात कल चुभती थी,

आज वो बस एक क़िस्सा है।



यह उम्र का एक धीमा-सा इशारा है,

ओस की बूँद-सा ठहरा हुआ,

कि जो बातें रेत की तरह,

उँगलियों से फिसल जाती हैं,

उन्हें मुट्ठी में बाँधकर,

दिल पर बोझ न बनाओ।



ज़िंदगी की इस दहलीज़ पर,

नज़रें भले कमज़ोर हों,

पर समझ की रोशनी,

ज़रा ज़्यादा नरम हो जाती है—

और ढलती शाम के साये में,

अब ‘कपिल’ भी यही सीख गया है—

कि बड़े फ़ासलों को सुकून से देखा जाए,

और छोटी बातों को,

बस मुस्कुराकर माफ़ कर दिया जाए।

-कपिल देव जुल्का



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एक घंटा पहले