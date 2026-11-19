भीष्म का मौन या जटायु का आसमान

सुनिए...

वक़्त की इस अधूरी-सी दहलीज़ पर,

एक सन्नाटा आवाज़ देता है,

कि या तो सच का हाथ थाम लो,

या फिर ख़ामोशी की चादर ओढ़ लो।



पर सुनो...

जब इतिहास अपनी स्याही से

तुम्हारा नाम लिखेगा,

तब वो पूछेगा एक सवाल—

तुम भीष्म बने थे, या जटायु?



गंगा का वो तेजस्वी पुत्र,

जो प्रतिज्ञा के रेशमी धागों में ऐसा उलझा,

कि आँखों के सामने लुटती रही आबरू,

और वो सिर झुकाए, सिंहासन से बँधा रहा।

वो भीष्म... जिसकी विद्वत्ता, जिसका त्याग,

सब उस एक मौन की भेंट चढ़ गया।

मौन... जो अधर्म का साया बन गया।



और एक वो... बूढ़ा जटायु था,

पंख कमज़ोर थे, साँसें बुज़ुर्ग थीं,

सामने दस सिरों का वो अभिमानी रावण था,

पर उस बूढ़े परिंदे के भीतर,

एक आसमान जैसा हौसला था।

उसे पता था, वो हार जाएगा,

उसके पर काट दिए जाएँगे,

पर उसने मौन रहना गवारा न किया,

वो टूट कर गिरा, मगर धर्म की साख बचा गया।



ज़िंदगी हर मोड़ पर,

यही एक तराज़ू सामने रखती है।

एक तरफ़ भीष्म का वो भारी-भरकम मौन है,

दूसरी तरफ़ जटायु की वो चीख़ती हुई शहादत है।

सिंहासन तो भीष्म को भी न बचा सका,

पर जटायु आज भी राम की गोद में अमर है।



तो इस दौर के कुरुक्षेत्र में,

जब सच और झूठ का सौदा हो,

आँखें मूँद कर भीष्म मत बनना,

कट जाएँ पंख तो कट जाने देना,

पर ज़मीर का जटायु ज़िंदा रखना।



'कपिल', चुनाव अब तुम्हारा है...

भीष्म की अमर बेबसी,

या जटायु का वो छोटा-सा, मगर मुकम्मल आसमान?

-कपिल देव जुल्का



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26 मिनट पहले