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अकेलेपन की कई अकेलेपन से मुलाक़ात

Kanny T

Kanny T

Mere Alfaz 
                
                                                         
                            मैं बहुत अकेला हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चलो, औरों से मिलें।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक अकेलापन मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो भीड़ में भी चुप था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ईश्वर के सामने भी मौन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा का अकेलापन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसके आदर्श ऊँचे थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए उसके साथ चलने वाले कम थे,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों का अकेलापन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दरवाज़े पर खड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपनों से दूर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
किसी प्रिय की दूरी को हर साँस में जीता हुआ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह का अकेलापन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक घर में था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बच्चे थे कभी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब उनकी तस्वीरें थीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछड़ते बचपन का अकेलापन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक ने कहा,“मैं झुका नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इसलिए बहुत लोग छूट गए।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मसम्मान का अकेलापन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक और मिला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जिसने हमेशा सत्य का साथ दिया,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की राह में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
छूटते कारवाँ का अकेलापन।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर सबसे अजीब
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक मेरे सामने खड़ा था,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया उसे जानती थी,सराहती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसकी हर बात पर मुहर लगाती थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर वह स्वयं से डरता था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दुनिया की स्वीकृति थी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अपनी स्वीकृति नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
वह मैं था।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने पूछा,“तुम कौन हो?”
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसने कहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
“मैं वह हूँ जो सबके बीच होकर भी
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने भीतर अकेला है।”
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैंने सब अकेलेपन को देखा
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद अकेलेपन,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेले रहने का नाम नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलेपन को समझने वाला कोई न मिलना है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं देर तक उन सबको देखता रहा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मा को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विचारों को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
विरह को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बिछड़ते बचपन को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
आत्मसम्मान को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
सच की कीमत को,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और फिर अपने भीतर उतरकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपने ही सामने खड़ा हो गया।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तब लगा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
शायद मैं किसी एक अकेलेपन का नाम नहीं हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं उन सबका थोड़ा-थोड़ा हूँ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं शायद वह अकेलापन हूँ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो हर बार किसी और के अकेलेपन में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अपना चेहरा खोजता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और हर मुलाक़ात के बाद थोड़ा कम अकेला,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और थोड़ा अधिक स्वयं हो जाता है।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलापन शायद यह नहीं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि कोई हमारे साथ नहीं है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अकेलापन तो यह है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कि हम स्वयं के साथ होना भूल गए हैं।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
- करुणा ताडेपल्ली
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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