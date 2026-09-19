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अंतर्द्वंद ( खुद से जंग )

Kamlesh Sharma

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                            मैं शांत नहीं रह पाता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एकांत नहीं रह पाता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खुद ही खुद पर हावी हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खुद ही खुद को खाता हूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस कश्मकश के साए में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज ही टुट बिखरता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक जंग है जो भीतर जारी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं खुद ही खुद से लड़ता हूं...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
यह गुस्सा कैसा भीतर है?
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो राख मुझे ही करता है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिखता हूं जिंदा बाहर से,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
पर अंदर कोई मरता है....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
सलाखें है यह ख्यालों की,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
और खुद ही मैं जल्लाद भी हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जो खुद को रोज सजा देता,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं वो बेबस फरियाद भी हूं.....
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
एक दबी चीख है सीने में,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
होठों तक आना पाती है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
ये मेरी खुद की आवाजें
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चिल्ला-चिल्लाकर मुझे डराती है...
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
फिर भी एक उम्मीद छुपाकर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
रोज नया दिन बुनता हूं,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इस शोर शराबे में रुककर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मैं मन की धड़कन सुनता हूं....।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
                                         
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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