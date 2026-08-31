तुझ से नैन लडाए कौन

मौन का प्याला पीकर बैठा,

तुझसे नैन लड़ाए कौन ।

भूल गया हूॅं दिल अपना ही ,

तेरे दिल में आए कौन ।।



बस्ती बस्ती ढूंढ रहा है,

बंजारा बंजारिन को ।

इन गहरे दिल के ज़ख़्मों पर,

मरहम अजी लगाए कौन ।।



चंदा आसमान में बैठा,

जाने कब से घूर रहा है ।

धरा छोड़ कर गयी चांदनी,

उसको पुनः बुलाए कौन ।।



कोयल की मीठी बोली भी,

अब तो कड़वी लगती है ।

कोयल फिर से मीठा बोले,

उसको भला बताए कौन ।।



दर्पण मुॅंह लटकाए बैठा,

कब से रस्ता देख रहा है ।

चला गया है जो इस घर से ,

उसको यहां बुलाए कौन ।।



"कमल" नहीं यह तेरी दुनिया ,

दिल वालों की बस्ती है ।

तेरा दिल तो टूट चुका है,

तुझको यह समझाए कौन ।।





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