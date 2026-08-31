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तुझ से नैन लडाए कौन

कमलेश कुमार

कमलेश कुमार

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                            मौन का प्याला पीकर बैठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझसे नैन लड़ाए कौन ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
भूल गया हूॅं दिल अपना ही ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरे दिल में आए कौन ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
बस्ती बस्ती ढूंढ रहा है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
बंजारा बंजारिन को ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
इन गहरे दिल के ज़ख़्मों पर,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
मरहम अजी लगाए कौन ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
चंदा आसमान में बैठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
जाने कब से घूर रहा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
धरा छोड़ कर गयी चांदनी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको पुनः बुलाए कौन ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोयल की मीठी बोली भी,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
अब तो कड़वी लगती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कोयल फिर से मीठा बोले,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको भला बताए कौन ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
दर्पण मुॅंह लटकाए बैठा,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
कब से रस्ता देख रहा है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
चला गया है जो इस घर से ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
उसको यहां बुलाए कौन ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
"कमल" नहीं यह तेरी दुनिया ,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
दिल वालों की बस्ती है ।
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तेरा दिल तो टूट चुका है,
                                                                 
                            

                                                                 
                            
तुझको यह समझाए कौन ।।
                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            

                                                                 
                            
 
                                                                
                
                
                 
                                
                                            

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